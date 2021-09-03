Artvin'de caddeyi arılar bastı - Son Dakika

Artvin 'in işlek caddelerinden birinde arı istilası yaşandı, kısa süreli paniğe neden olan arıların bulunduğu bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

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