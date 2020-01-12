Artvin'de çatı yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de çatı yangını - Son Dakika

Artvin'de çatı yangını

6 saat önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Artvin'in Yusufeli ilçesi Ersis Caddesi üzerinde bulunan Mahmut Kaçmaz'a ait 6 katlı binanın çatısında 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 6 katlı binanın çatısından önce duman ardından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.


Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor. - ARTVİN

Yusufeli, İtfaiye, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:39 Kaynak: İHA
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