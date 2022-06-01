Çay Hasat Şenliği ve Okullar Arası Çay Toplama Yarışması düzenlendi

Artvin'de gerçekleştirilen, "Çay Hasat Şenliği ve Okullar Arası Çay Toplama Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

Valilik koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde, Arhavi ilçesinin Kale Mahallesi'ndeki bahçede organize edilen etkinliğe, 5 okuldan 15 öğrenci katıldı.

Yarışma öncesinde, Vali Doruk ve beraberindeki protokol üyeleri bir süre çay toplayarak etkinliği başlattı.

Takım ve bireysel kategorilerde yapılan çay toplama yarışmasında öğrenciler kendilerine ayrılan parkurda 10 dakikada en çok çayı toplamak için kıyasıya mücadele etti.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada, takımlar kategorisinde birinciliği Nurettin Çarmıklı İmam Hatip Ortaokulu elde etti. Bireysel kategoride ise Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Enes Dedekoç 13 kilo 400 gram çay toplayarak birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Vali Doruk, çayın Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Çayın bölge ve ülke ekonomisine önemli katma değer sağladığını belirten Doruk, "Çay bölgemiz için çok önemli bir mahsul. Çay denince içi ısınmayan, gülümsemeyen kimse yok. Dünyanın en güzel içereceği çay olsa gerek." dedi.

Doruk, Artvin'de 90 bin dekarda çay tarımı yapıldığını ifade ederek, "Yıllık yaklaşık 150 bin ton çay hasadı yapıyoruz. İklim itibarıyla ilimizde nitelikli ve kaliteli çay üretimine sahibiz." diye konuştu.

Vali Doruk, çay hasadının yerli iş gücüyle yapılmasının, milli sermayenin ülkede kalması adına önem arz ettiğinin de altını çizdi.