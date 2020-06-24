Artvin'de çay üreticilerine şarjlı çay toplama makinesi ve ekipmanları dağıtıldı - Son Dakika

Artvin'de çay üreticilerine şarjlı çay toplama makinesi ve ekipmanları dağıtıldı

- Artvin'de çay üreticilerine şarjlı çay toplama makinesi ve ekipmanları dağıtıldı Artvin'in Borçka ilçesinde çay üreticilerine şarjlı çay toplama makinesi ve ekipmanları dağıtıldı.

- Artvin'de çay üreticilerine şarjlı çay toplama makinesi ve ekipmanları dağıtıldı

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ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde çay üreticilerine şarjlı çay toplama makinesi ve ekipmanları dağıtıldı.

Borçka Kaymakamlığı ve Borçka Ziraat Odası iş birliğiyle çay toplama işini kolaylaştırmak ve iş gücünden tasarruf etmek amacıyla alınan şarjlı çay toplama makinelerinin dağıtımı, Çifte Köprü köyünde düzenlenen programla dağıtıldı.

Programa katılan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, çay toplama makinesi ile bahçede çay toplayarak, üreticilere ve işçilere çay toplama makinesi ve ekipman dağıttı. Vali Doruk, yaptığı konuşmada, bugün itibarıyla Artvin'de çayda ilk sürgün kesiminin tamamlandığını söyledi. Vali Yılmaz Doruk,"Bunu hem özel sektöre verdiğimiz çay miktarından hem de ÇAYKUR'dan aldığımız rakamlarla teyit ettik. İlimizde 53 bin ton civarında yaş çayı kendi işçimizle, üreticimizle yardımlaşarak topladık. Gençlerimizi de işin içine dahil ettik. Böylelikle üreticinin parası kendi cebinde kaldı" dedi.

Doruk, çay toplama işi için 5'er kişilik gruplarla kendilerine başvuran her gruba istisnasız çay toplama makinesi ve diğer ekipmanları verdiklerine işaret ederek, "Çay toplama işçilerine ekipmanın yanı sıra eğitimler de veriyoruz. Bu eğitimlerle toplanan çayın kalitesi de yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Borçka, Artvin, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Artvin'de çay üreticilerine şarjlı çay toplama makinesi ve ekipmanları dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi

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