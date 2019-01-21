Son Dakika Haberleri: Artvin'de Çekilecek "Af" Filminin Hazırlıkları Başladı

Artvin'de Çekilecek "Af" Filminin Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

"Yolcu" adlı kısa filmiyle yerli ve yabancı festivallerden ödülle dönen Cem Özay'ın "Af" isimli ilk uzun metraj filminin hazırlıkları başladı.

Artvin'de Çekilecek
"Yolcu" adlı kısa filmiyle yerli ve yabancı festivallerden ödülle dönen Cem Özay'ın "Af" isimli ilk uzun metraj filminin hazırlıkları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye uygun görülen ve 2017 Antalya Film Forum'da TRT Proje Geliştirme Ödülü kazanan filmin çekimleri Artvin'de yapılacak.

Cem Özay'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstleneceği "Af", İsviçreli görüntü yönetmeni Sebestian Weber'e emanet edilecek.

Taşrada yaşayan otoriter bir baba ile ailesi arasındaki çatışmayı konu edinen film, ulusal ve uluslararası festivallerde sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin çekimlerinin nisan ayında başlanması planlanırken, oyuncu kadrosu daha sonra açıklanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Artvin, Güncel
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