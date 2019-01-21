Artvin'de Çekilecek "Af" Filminin Hazırlıkları Başladı

"Yolcu" adlı kısa filmiyle yerli ve yabancı festivallerden ödülle dönen Cem Özay'ın "Af" isimli ilk uzun metraj filminin hazırlıkları başladı.

"Yolcu" adlı kısa filmiyle yerli ve yabancı festivallerden ödülle dönen Cem Özay'ın "Af" isimli ilk uzun metraj filminin hazırlıkları başladı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye uygun görülen ve 2017 Antalya Film Forum'da TRT Proje Geliştirme Ödülü kazanan filmin çekimleri Artvin'de yapılacak.



Cem Özay'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstleneceği "Af", İsviçreli görüntü yönetmeni Sebestian Weber'e emanet edilecek.



Taşrada yaşayan otoriter bir baba ile ailesi arasındaki çatışmayı konu edinen film, ulusal ve uluslararası festivallerde sinemaseverlerle buluşacak.



Filmin çekimlerinin nisan ayında başlanması planlanırken, oyuncu kadrosu daha sonra açıklanacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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