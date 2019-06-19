Son Dakika Haberleri: Artvin'de çekirge istilası
Son Dakika Yaşam Haber

Artvin'de çekirge istilası

17 dakika önce

Artvin'in Ardanuç'un ilçesi Amaçlı ve Omargil köyleri çekirge istilasına uğradı.

Artvin'de çekirge istilası, System.String[]
Artvin'in Ardanuç'un ilçesi Amaçlı ve Omargil köyleri çekirge istilasına uğradı.

İlçe Merkezine bağlı Anaçlı, Omargil köyünde çekirge sürülerinin istilasına uğrayan tarlalarda ürünler zarar gördü. Ekili arazilerinin zarara uğradığını gören vatandaşlar, çareyi çekirge nöbet tutmakta buldu. Çekirge ıstılası nedeniyle ekili alanı zarar gördüğünü ifade eden köy sakinleri, "Çekirge sürüleri ürünlere zarar veriyor. Bu çekirgeler bir ay içerisinde çıktı. Mısır, domates, patates, fasulyelere zarar veriyor. Tarım yetkilileri ilaçlama yaptı ancak fazla etkili olmadı. Buna önlem alacak bizim durumumuz yok" dediler.

Yürümekte dahi zorlandıkları ifade eden vatandaşlar, çekirgelerden kurtulmak için arazilerini ilaçlama ve zararların giderilmesini istediklerini söylediler. - ARTVİN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:42 Kaynak: İHA
Ardanuç, Artvin, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bronzlaşmak için kakao yağı kullanıyorlar! Kilosu 120 TL Ekipler sağanakla mücadele ederken göle dönen yol ortasında çorba keyfi yaptı İsmail Küçükkaya, AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamasına cevap verdi! İstanbul'un göbeğinde eski karısını dövüp bıçakladı! Mahalledeki genç, yaralı kadını kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 09:59:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'de çekirge istilası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]