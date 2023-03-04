Artvin'de çığ: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Artvin'de çığ: 2 ölü, 7 yaralı

04.03.2023 17:23
Artvin'de çığ: 2 ölü, 7 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bugün Olgunlar mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bugün Olgunlar mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı.
Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bugün saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçemiz Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız ex olmuş, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde ilgili tüm ekiplerimizce olay ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir" denildi.
Dağcıların bir televizyon programı için bölgede bulundukları ve hayatını kaybeden dacıların Erzurumlu oldukları öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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Artvin Valiliği, Yusufeli, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de çığ: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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