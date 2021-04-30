Artvin'de çığ düşmesi sonucu kapanan Camili Bölgesi tekrar ulaşıma açıldı - Son Dakika

Artvin'de çığ düşmesi sonucu kapanan Camili Bölgesi tekrar ulaşıma açıldı
30.04.2021 00:57
Artvin'de çığ düşmesi sonucu kapanan 6 köyün yer aldığı Camili Bölgesi'ne giden ulaşım ekiplerin yoğun çalışması sonucu tekrar açıldı.
Artvin'de çığ düşmesi sonucu kapanan 6 köyün yer aldığı Camili Bölgesi'ne giden ulaşım ekiplerin yoğun çalışması sonucu tekrar açıldı.
Artvin'de Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan bin 900 rakımlı Camili (Macahel) bölgesine çığ düştü. Çığ esnasında karayolundan araç geçmemesi olası bir faciayı engelledi. Nisan ayın sonunda Macahel zirvesinin farklı bölgelerinden gelen çığa, ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Ekiplerin kısa sürede olay yerine gelmesinin ardından 6 köyün bulunduğu ve 2 bin insanın yaşadığı bölgenin yolu yeniden ulaşıma açıldı. - ARTVİN
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