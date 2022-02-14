Üye Girişi
Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu - Son Dakika

Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu

14.02.2022 10:50

ARTVİN'in Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde kar küreme çalışması yürüten Karayolları ekibinin üzerine çığ düştü.

ARTVİN'in Şavşat- Ardahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde kar küreme çalışması yürüten Karayolları ekibinin üzerine çığ düştü. Kar küreme aracı çığ altında alırken, operatör kendi imkanları ile kurtuldu.

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde karayolları ekipleri tipi nedeniyle kapanan yolda kar küreme çalışması başlattı. Ekiplerin çalışma yaptığı sırada çığ düştü. Kar küreme aracı kısmen kara gömülürken, operatör kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. İhbar üzerine Sahara Geçidi'ne takviye iş makineleri yönlendirildi. Ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.


Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu
Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu
Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu
Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu
Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu
Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu
Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu
Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu
Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu
YORUMLAR
500

Toros Dağları, Ardahan, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:57 14 Şubat gram altının fiyatı 807 liradan alıcı buluyor
10:50 Yastık altı altın için kuyumcu-rafineri-banka arasında 'üçlü teyit' sistemi
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
10:42 İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satmak isteyen 3 suçlu kıskıvrak yakalandı
10:39 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı
10:39 Halk savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeyi sürdürüyor
09:48 Fiyatı artınca önlem kaçınılmaz oldu! Asma kilit takılı peçetelik dikkat çekiyor
10:02 Faili meçhul cinayete kurban gittiler! Evlatları her 14 Şubat'ta yanlarına gidiyor
10:22 Aralarına aldıkları arkadaşlarına silah çekip, kaskla vurdular
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:04:12. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement