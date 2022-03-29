Çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

29.03.2022 11:34

Çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldıARTVİN Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde çığ meydana geldi.

Çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

ARTVİN Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu yoğun çalışmanın ardından yeniden açıldı.

Artvin'in Yusufeli İlçesi Yaylalar köyünde yoğun kar yağışının ardından havanın açmasıyla çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle Yaylalar Köyü ulaşıma kapandı. Meydana gelen çığ sırasında yoldan araç ve yayanın geçmemesi büyük bir facianın önüne geçerken İlçe Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışma sonrası köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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