Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Cami Havzası kara yolu ulaşıma açıldı.
İlçeye bağlı Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerinin bulunduğu Camili Havzası'ndaki 1900 rakımlı Camili Geçidi'ne sabah saatlerinde çığ düştü.
Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin yaklaşık bir saatlik mücadelesi sonrası açıldı.
Çığ anları bölgede yolculuk yapan vatandaşların kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çığ nedeniyle kapanan Camili Havzası kara yolu trafiğe açıldı - Son Dakika