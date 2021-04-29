Çığ nedeniyle kapanan Camili Havzası kara yolu trafiğe açıldı - Son Dakika

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin yaklaşık bir saatlik mücadelesi sonrası açıldı.

İlçeye bağlı Camili , Düzenli, Efeler , Kayalar, Maral ve Uğur köylerinin bulunduğu Camili Havzası'ndaki 1900 rakımlı Camili Geçidi'ne sabah saatlerinde çığ düştü.

Alanyaspor karşısında İrfan Can'ın yerine Mesut Özil ilk 11'e alındı, Gustavo ise yine yedek kulübesinde