Artvin'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Artvin'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

03.06.2022 12:54

Artvin'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldiARTVİN Artvin'in Borçka ilçesinde gece çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Artvin'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

ARTVİN Artvin'in Borçka ilçesinde gece çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Zedoban köyünde saat 03.00 sıralarında Kemal, Asım, Tahsin, Hikmet Atasert kardeşlere ait iki kattan oluşan 4 evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın tamamın sardı, ihbar üzerine olay yerine Borçka ve Artvin Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınsa da binada bulunan 4 evin büyük bir bölümü yandı. Yangın elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilirken, can kaybı yaşanmamış olması teselli oldu.

Artvin'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
Artvin'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
Artvin'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
Artvin'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
Artvin'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
Artvin'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
Artvin'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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