Artvin'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü - Son Dakika
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Artvin'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü

05.06.2022 13:59
Artvin'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü

Artvin'de bir köyde çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

Artvin'de bir köyde çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

Merkeze bağlı Ortaköy köyü Ocak Mahallesi'nde, Adnan Tosun'a ait samanlıkta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek samanlığın altındaki ahıra sıçrayan yangını fark eden mahalle sakinleri, hayvanları dışarı çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yangında, ahır ve samanlık zarar gördü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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