Son dakika 3. sayfa: Artvin'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Artvin'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

24.03.2022 09:47

Son dakika gelişmesine göre Artvin'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldiARTVİN Artvin merkeze bağlı Alabalık köyünde gece çıkan yangında altı ahır ve samanlık olan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Artvin'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

ARTVİN Artvin merkeze bağlı Alabalık köyünde gece çıkan yangında altı ahır ve samanlık olan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın Alabalık köyü Gültepe mahallesinde gece saat 01.00 sıralarında çıktı. Alınan bilgiye göre, Ferhan Yılmaz'a ait iki katlı evin bacasında başlayan yangın kısa sürede evin tamamını sardı. Altı ahır ve samanlık olan ahşap ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Artvin, Ardanuç ve Şavşat Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Köy sakinlerinin itfaiye ekiplerine yardımıyla yangın 2 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 ev, 1 samanlık ve 1 ahır tamamen yanarak kül oldu.

Evde yaşayanların yangını fark ederek, kendilerini ve ahırda bulunan hayvanları dışarı çıkartması sonucunda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Son dakika 3. sayfa: Artvin'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika 3. sayfa: Artvin'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika 3. sayfa: Artvin'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika 3. sayfa: Artvin'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika 3. sayfa: Artvin'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika 3. sayfa: Artvin'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika 3. sayfa: Artvin'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika 3. sayfa: Artvin'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika 3. sayfa: Artvin'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Artvin'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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