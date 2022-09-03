SÜRÜSÜNE DADANAN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİ, 'YOLU ŞAŞIRMIŞSIN KANKA' DİYE BAĞIRDI - Son Dakika
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SÜRÜSÜNE DADANAN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİ, 'YOLU ŞAŞIRMIŞSIN KANKA' DİYE BAĞIRDI

03.09.2022 14:15

ARTVİN'de çoban Serkan Aydın (21) otlattığı büyükbaş sürüsüne dadanan ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

ARTVİN'de çoban Serkan Aydın (21) otlattığı büyükbaş sürüsüne dadanan ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Aydın, ayıya bağırarak Yolu şaşırmışsın kanka dedi.

Şavşat ilçesi Arpalı köyü Yukarı Yayla Dıdğela mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban Serkan Aydın, dün akşam saatlerinde çevreden aniden gelen boz ayının, hayvanlarının bulunduğu alana yöneldiğini fark etti. Aydın, ayının uzak yamaçtan sürüsüne dadandığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aydın'ın, Nereye gidiyorsun Yolunda devam et, yolu şaşırmışsın kanka. Malı ürkütme diyerek bağırdığı ayı, daha sonra bölgeden uzaklaşıp gözden kayboldu. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi çekti. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SÜRÜSÜNE DADANAN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİ, 'YOLU ŞAŞIRMIŞSIN KANKA' DİYE BAĞIRDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SÜRÜSÜNE DADANAN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİ, 'YOLU ŞAŞIRMIŞSIN KANKA' DİYE BAĞIRDI - Son Dakika
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