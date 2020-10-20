Artvin'de çocuklar durgun su kanosu sporuyla tanıştırılacak

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine kurulu Borçka Barajı gölünde çocuklara durgun su kanosu eğitimi verilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, AA muhabirine, barajlar şehri Artvin'de su sporlarını geliştirmek amacıyla Artvin Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlükleri iş birliğiyle Borçka Barajı gölünde "Durgun Su Kanosu Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti.

Çocukları ve gençleri su sporlarıyla tanıştırmak amacıyla durgun su kanosu eğitimlerine önümüzdeki günlerde start vereceklerini ifade eden Demirkıran, "10-15 yaş arasındaki kız, erkek çocuklarımıza ücretsiz eğitimler vereceğiz. Eğitime katılacak çocuklarımınız ulaşımlarını kurum olarak biz sağlayacağız." dedi.

Demirkıran, kursun pandemi kurallarına riayet edilerek açılacağını kaydederek, eğitimleri haftada iki gün olacak şekilde düzenlediklerini aktardı.

Eğitimlerin kurum personelince baraj gölünde uygulamalı verileceğini belirterek, yetenekli olanları seçip olimpik sporcu yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Demirkıran, kış aylarında bu spor dalını geliştirebilmek için uzun vadeli bir çalışma planı yapacaklarını belirterek, "Kış mevsiminde ise eğitimlerimize kurumumuza ait yarı olimpik kapalı havuzda devam edeceğiz. Havuzda bu sporun yapılabilmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Yaz aylarında ise yine barajlarımızı kullanacağız. Böylece durgun su sporlarını ilimizde aktif hale getireceğiz." diye konuştu.

Müdürlük olarak her bireyimizi bir spor dalıyla tanıştırmak istediklerini dile getiren Demirkıran, projelerine başta Artvin Valiliği, Artvin Çoruh Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD başta olmak üzere bazı kamu kurum kuruluşlarının destek verdiğini söyledi.