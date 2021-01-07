Artvin'de çocuklar pandeminin stresini Kafkasör Yaylasında kar topu oynayarak atıyor - Son Dakika

Artvin'de çocuklar pandeminin stresini Kafkasör Yaylasında kar topu oynayarak atıyor

07.01.2021 09:23
Artvin'de çocuklar pandeminin stresini Kafkasör Yaylasında kar topu oynayarak atıyor, System.String[]

Artvin'de 20 yaş altı çocuklar günlük 4 saat dışarı çıkma izin sürelerini bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda kartopu oynayarak geçirerek enerjilerini atıyor.

Artvin'de 20 yaş altı çocuklar günlük 4 saat dışarı çıkma izin sürelerini bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda kartopu oynayarak geçirerek enerjilerini atıyor.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında haftalardır evde kalan 20 yaş altı çocuklar, günlük 4 saatlik izin sürelerini en verimli şekilde değerlendirmeye çalışırken, Artvin merkeze 8 km uzaklıkta olan bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylasına yağan karın tadını kartopu oynayarak çıkardı.

Günlük canlı derslerine giren ve sürekli evde kalmaktan çok sıkılan çocuklar 4 saatlikte olsa hem doğada olmanın hemde karla oynamanın keyfini yaşadı. 7 yaşındaki Tuana Yılmaz, "Virüsten dolayı dışarı çıkamıyoruz. Evden sıkıldık ve Kafkasöre kartopu oynamaya geldik" derken, online derslerden çok sıkıldığını ve okulun başlamasını istediğini söyleyen Taha Berk Yılmaz ise "Covid 19 nedeniyle evde kaldık. Bugün de izin saatlerimizi Kafkasör Yaylası'na çıkarak kullandık. Burada kartopu oynayarak ve kayarak zaman geçiriyoruz. Evde canlı derslerden çok sıkıldık. Okul zamanı keşke evde olsak diyorduk ama evde sıkıldığımızdan dolayı artık keşke okul olsa diyoruz" dedi.

Anne Neslihan Tüysüz ise yaptığı açıklamada "Çocukları sokağa çıkma izin saatlerinde buraya getirdik. Çocuklar 1-2 saatliğine de olsa doğayla buluşarak enerjilerini atıyorlar ve eğleniyorlar. Çocuklar evlerde bunaldılar sürekli aynı şekilde evlerde bir gün geçiriyorlar ve bunaldılar. Burada enerjilerini atmalarını istedik" diye konuştu. - ARTVİN

Artvin'de çocuklar pandeminin stresini Kafkasör Yaylasında kar topu oynayarak atıyor
Artvin'de çocuklar pandeminin stresini Kafkasör Yaylasında kar topu oynayarak atıyor
Artvin'de çocuklar pandeminin stresini Kafkasör Yaylasında kar topu oynayarak atıyor

Koronavirüs, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin'de çocuklar pandeminin stresini Kafkasör Yaylasında kar topu oynayarak atıyor - Son Dakika


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