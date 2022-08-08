Yusufeli halkı, yeni yerleşim yerlerinde geleneklerinin sürmesi için yürüdü - Son Dakika
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Yusufeli halkı, yeni yerleşim yerlerinde geleneklerinin sürmesi için yürüdü

08.08.2022 16:18
Yusufeli halkı, yeni yerleşim yerlerinde geleneklerinin sürmesi için yürüdü

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak Hasanağa ve Erdemler mahallelerinde yaşayanlar, geleneklerini unutturmamak için yürüyüş yaptı.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak Hasanağa ve Erdemler mahallelerinde yaşayanlar, geleneklerini unutturmamak için yürüyüş yaptı. Eski kıyafetlerle, şampiyon boğalar eşliğinde yürüyenler, atalarından kalan geleneklerini canlandırdı.

Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli nedeniyle sular altında kalacak ilçenin yeniden inşa edilen yerleşim yerlerinde hazırlıklar sürüyor. 152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilip, 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli'de, yöre halkı gün sayıyor.

Yusufeli'ne bağlı Hasanağa ve Erdemler mahallerinde taşınma hazırlığındaki halk, yeni yerleşim yerlerinde arıcılık, iple odun çekme, yün dokuma, taş kırma gibi asırlık geleneklerinin yanında yörelerine özgü yaşam tarzlarının sürmesi için 'Geçmişimizi unutmadık geleceğimizden de vazgeçmeyeceğiz' adlı yürüyüş gerçekleştirdi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan mahalleli, eski kıyafetlerle, şampiyon boğalar eşliğinde yürüyerek, atalarından kalan geleneklerini de canlandırdı. Temsili taş kırma, yün dokuma, iple odun çekme geleneklerinin canlandırıldığı etkinlikte mahalleli 'Dedelerimizin mirası su altında kalsa da, torunlarımızın hayali su üstünde filizlenecek' yazılı dövizler taşıdı.Hasanağa Mahallesi Muhtarı Yüksel Yıldırım, amaçlarının asırlık geleneklerinin gelecek nesillere aktarılması olduğunu belirterek, "Geçmişimizi unutmadığımızı geleceğimizden de vazgeçmeyeceğimizi anlatmak istiyoruz" dedi.İple ağaç çeken mahalleli İsmail Özdemir de "200 yıllık dut ve zeytin ağaçlarımız var, ağaçlarımız ölsün istemiyoruz. Bu güzelliği yaşatacağız" diye konuştu.

Bir diğer mahalleli Sümbül Taşçı ise "Tarım için, üretmek için büyüklerimizden sadece toprak istiyoruz. Kültürümüzün yaşamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Yusufeli Barajı, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yusufeli halkı, yeni yerleşim yerlerinde geleneklerinin sürmesi için yürüdü - Son Dakika

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