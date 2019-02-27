Son Dakika Haberleri: Artvin'de Cumhur İttifakı Seçim Bürosu Açıldı

Artvin'de Cumhur İttifakı Seçim Bürosu Açıldı

1 saat önce

Artvin'de Cumhur İttifakı seçim bürosu açıldı.

Artvin'de Cumhur İttifakı Seçim Bürosu Açıldı, System.String[]
Artvin'de Cumhur İttifakı seçim bürosu açıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye, en çok da Artvin'e yakıştığını belirterek, "Görevde olduğumuz sürede tüm siyasi partilerdeki hemşehrilerimize kardeşçe yaklaştık. Gölümüzü açtık. Gönlü bizde olan kardeşlerimizin bugün kendileri de bizimle. Rabbim bu birlikteliği büyüklerimizin de katkısıyla bizlere nasip eyledi." dedi.

Görevde olduğu ilk 5 yılda yıllarca ihmal edilmiş Artvin'de belediyecilik anlamında tarih yazdıklarını kaydeden Kocatepe, "Şimdi efsane belediyeciliği birlikte yapmayı Yücel Allah inşallah bizlere nasip eder." ifadesini kullandı.

Kocatepe, yeni yatırımlarla Artvin'i Türkiye'nin yıldızı haline getireceklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Yeni dönemde 41 kere maşallah diyebileceğimiz 41 proje ile Artvin'e en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu hizmetler yandaşa değil vatandaşa yapılan hizmetler. Artvin'in Türkiye'nin alternatif turizminin başkenti olmasını istiyoruz. Artvin'in sorunlarını çözdük, çözmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız belediye bütçesinin en az 20 katıdır. Bunlar hükümetimizin desteğiyle oluyor."

AK Parti İl Başkanı Şenol Alpaslan ise Cumhur İttifakı ile yakalanan birlikteliğin mezara kadar sürmesini temenni ederek, seçim bürosunun hayırlı olmasını diledi.

MHP İl Başkanı Serdar Kılınç, Cumhur İttifakı çatısı altında Artvin'e en iyi şekilde hizmet etmek için hazır olduklarını söyledi.

Açılış töreni, kurdele kesiminin ardından seçim bürosunun gezilmesiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:45 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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