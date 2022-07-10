Artvin'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Artvin'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

10.07.2022 10:14
Artvin'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde dün denizde akıntıya kapılarak kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde dün denizde akıntıya kapılarak kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İlçedeki Kopmuş Plajı'nda dün akşam saatlerinde girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Utku Göçer'i arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Hopa Deniz Polisi, sahil güvenlik, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma Derneğinden (HOPAK) ekiplerin yürüttüğü çalışmada Göçer'in cesedi denize girdiği bölgenin açıklarında bulundu.

Ekiplerce sudan çıkartılan Göçer'in cansız bedeni, Artvin Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Kurban Bayramı tatili için ailesiyle Artvin'deki dedesinin yanına geldiği öğrenilen Göçer'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verilecek.

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Kaynak: AA

Kemalpaşa, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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