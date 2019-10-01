Son Dakika Haberleri: Artvin'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu
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Artvin'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

1 saat önce

Artvin'in Arhavi ilçesinde, balık tutmak için denize açıldıktan sonra haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Artvin'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu, System.String[]

Artvin'in Arhavi ilçesinde, balık tutmak için denize açıldıktan sonra haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, 27 Ağustos Cuma günü balık tutmak için denize açılan İrfan Güney'in (68) geri dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününde de devam etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, boş teknesine ilk gün ulaştıkları Güney'in cesedini, ilçe sahilinden 2 kilometre açıkta buldu.

Güney'in cesedi, kıyıya çıkarıldıktan sonra Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arhavi, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:52 Kaynak: AA
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