Dereye düşen köpek ve yavrularını vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Dereye düşen köpek ve yavrularını vatandaşlar kurtardı

26.06.2022 12:58

Artvin'in Hopa ilçesinde dereye düşen köpek ve yavruları, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde dereye düşen köpek ve yavruları, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İlçede sanayi sitesinde bulunan şehir içi dolmuş kooperatifinde çalışan şoförler, yaklaşık 1 ay önce sokakta buldukları köpek ile 8 yavrusuna, kooperatif binasının arka tarafında bakmaya başladı.

Dün sabah işe geldiklerinde ise köpek ve iki yavrusunun dereye düştüğünü, istinat duvarı nedeniyle de çıkamadıklarını gören şoförler kısa sürede harekete geçti.

Şoförlerden Levent Sarı, merdiven yardımıyla dereye inerek, yavru köpekleri bulundukları yerden çıkarttı.

Anne köpek de insan yardımına ihtiyaç duymadan dereye uzatılan merdivenden çıkarak kurtuldu.

"Yavru köpekler için daha güvenilir bir yer yaptık"

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Levent Sarı, derenin debisinin çok düştüğünü ve kenarlarında su olmaması nedeniyle köpeklerin akıntıya kapılmadığın belirterek, "Yaşanan olay sonrası yavru köpekler için daha güvenilir bir yer yaptık. Köpeklere burada yuva yaptık. Biz arkadaşlar olarak bakıyoruz, muhafaza ediyoruz. Köpeklerin tekrar düşmemesi için önlem aldık. İnşallah böyle bir olay tekrar başımıza gelmez." diye konuştu.

Şehir içi dolmuş durağında çalışan Tanju Saraçoğlu da köpek ve yavrularına, yaklaşık bir ay önce şoförler olarak sahip çıktıklarını anlattı.

Köpeğin ve yavrularının ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Saraçoğlu, "Arkadaşlar olarak aramızda para topluyoruz. Mama ve yiyeceklerini alıyoruz. Bu köpekleri çok seviyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Dere yatağına düşen anne köpek ve yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı Dere yatağına düşen anne köpek ve yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı Su kanalının tahliye bölgesine düşen yavru tilki, vatandaşlar tarafından kurtarıldı Su kanalının tahliye bölgesine düşen yavru tilki, vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dereye düşen köpek ve yavrularını vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:23 Kırmızı ışıkta geçen alkollü minibüs sürücüsü 1 yaşındaki Azra bebeği hayattan kopardı
19:22 Karabük Yenice'de korkutan yağış! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:36 Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!
17:06 Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 19:56:41. #1.13#
SON DAKİKA: Dereye düşen köpek ve yavrularını vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement