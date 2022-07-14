Artvin'de doğa tutkunları 3 bin 200 rakımda buzul gölüne girdiler

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 3 doğa tutkunu 3 bin 200 rakımda bulunan buzul gölüne girerek yüzdüler. Gökkuşağıyla fotoğraf çekinerek, sis bulutlarının dansını görüntülediler.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan doğa tutkunu Mustafa Kılıçlıoğlu, İbrahim Kılıçlıoğlu ve Yüksel Kılıçlıoğlu bayram tatillerini ilçeye bağlı Kobak köyünde geçirdiler. 3 bin 200 rakımlı Salikvan yaylasında bulunan buzul gölüne giren doğa tutkunları adrenalinde zirvesini yaşadılar.
Buz gibi gölün soğuk sularında yüzen doğa tutkunları aynı zamanda muhteşem doğada gökkuşağıyla fotoğraf çekinerek, sis bulutlarının dansını görüntüledi.
(Adem Güngör/İHA)
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