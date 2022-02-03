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Artvin'de doktoru bıçakla tehdit eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Artvin'de doktoru bıçakla tehdit eden kişi gözaltına alındı

03.02.2022 12:38
Artvin'de doktoru bıçakla tehdit eden kişi gözaltına alındı

Artvin'de bir kişi, tartıştığı doktoru bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Artvin'de bir kişi, tartıştığı doktoru bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Artvin Devlet Hastanesi'nin psikiyatri polikliniğinde uzman doktor Uğur Çıkrıkçılı ile muayene yaptığı sırada odasına giren H.G. (59) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında H.G, cebinden çıkardığı bıçakla Çıkrıkçılı'yı tehdit etti.

Bu esnada odada bulunan başka bir kişi araya girerek olası saldırıyı engelledi.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Devlet Hastanesi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de doktoru bıçakla tehdit eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de doktoru bıçakla tehdit eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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