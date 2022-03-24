Artvin'de "Düğün ve Evlilik Hazırlıkları" fuarı açıldı - Son Dakika
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Artvin'de "Düğün ve Evlilik Hazırlıkları" fuarı açıldı

24.03.2022 16:28
Artvin'de "Düğün ve Evlilik Hazırlıkları" fuarı açıldı

Artvin'de, Düğün ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı açıldı.

Artvin'de, Düğün ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı açıldı.

İş insanı Ufuk Karacan'ın koordinatörlüğünde bir otelin düğün salonunda düzenlenen fuarda, evlilik hazırlığı içindeki çiftlerin ihtiyaç duyduğu gelinlik, damatlık, ev tekstili ürünleri, mobilya, beyaz eşya, düğün çekim katalogları ve takılar gibi ürünler sergileniyor.

Fuarın açılışında konuşan Vali Vekili Onur Özaydın, kentte ilk defa böyle etkinlik yapılıyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Evlilik müessesinin toplum için çok önemli bir yapı olduğunu belirten Özaydın, "Dünya evine girecek çiftlere böyle bir imkanı sağlayan 2022 Artvin Düğün ve Evlilik Hazırlıkları buluşmasını düzenleyen iş insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Artvin'imize hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir organizasyon. Stantları gezdiğimde gurur ve mutluluk duydum." dedi.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt da yenilikçi bir anlayışla organize edilen fuarın Artvin'de bu sektörde iş yapan esnafın kendini tanıtması adına önem taşıdığına dikkati çekerek, "Evlilik bu hayattaki en önemli, en özel işlerden biri. Bu etkinlikte bir evliliğin en güzel şekilde yapılması için gerekli ticari unsurlar bir arada." dedi.

Bu tarz yenilikçi hareketlerin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Kurt, "Esnafın gelişmesi KOBİ'lerin artması, ilin de gelişmesine vesile oluyor. Mutlu esnaf, mutlu KOBİ, mutlu bir şehir, mutlu bir şehir de mutlu bir ülke demektir." ifadesini kullandı.

Artvin ve ilçelerinde farlı sektörlerde faaliyet gösteren 20 firmanın katıldığı fuar, 27 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.

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Onur Özaydın, Evlilik, Artvin, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de 'Düğün ve Evlilik Hazırlıkları' fuarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de "Düğün ve Evlilik Hazırlıkları" fuarı açıldı - Son Dakika
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