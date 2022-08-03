Artvin'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Artvin'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

03.08.2022 12:46
Artvin'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

Artvin'de, dün itibarıyla haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatıldı.

Artvin'de, dün itibarıyla haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Vezirköy köyünde yaşayan Halit Altun (72), dün sabah büyükbaş hayvanlarını otlatmak için köyün yakınlarındaki meraya gitti. Hayvanların akşam saatlerinde yalnız dönmesi üzerine ailesi ve yakınları Altun'u aramaya başladı. Arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye gelen AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Altun'un bulunması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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