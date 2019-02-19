Artvin'de "Dünya Kanser Günü" Etkinlikleri

Artvin
İl Sağlık Müdürlüğünce "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Ali Nihat
Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda, kanser, kanserle mücadele ve kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı.
İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, burada yaptığı konuşmada, kanserin beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğunu söyledi.
Önlenebilir bir hastalık türü olan kansere karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla farklı zaman dilimlerinde etkinlikler yapıldığını belirten Akalın, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak halkımızda farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacındayız." diye konuştu.
Akalın, Türkiye
'de, meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için tarama programları yürütüldüğünü kaydederek, "Halk sağlığı ekibimizin üstün gayretleri sayesinde 2016 yılında yüzde 7 olan kolon kanseri taramasını yüzde 31'e, yüzde 21 olan rahim ağzı kanserini yüzde 42'ye çıkarmış ve Türkiye'de taramalarda en başarılı ilk 20 ilin içerisinde bulunmaktayız." ifadesini kullandı.
Meme kanseri taramalarında ise Artvin'in yeterli seviyeye ulaşmadığını ifade eden Akalın, bu konuda çalışmaların süreceğini aktardı.
Programda, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Dündar
kanser türleri, kanserden korunma ve kanser tedavisi konularında sunum yaptı.
Programda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü müzik grubu müzik dinletisi, Artvin Belediyesi Öztürk Serengil
Tiyatro Topluluğu da kanserde erken teşhisinin önemini konu alan "Erken Gel" adlı tiyatro gösterisi sahneledi.
Program sonunda Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, müzik grubu üyelerine ve tiyatro oyuncularına plaket takdim etti.
Programa, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, bazı kurum amirleri, sağlık çalışmaları, üniversite öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.