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Artvin'de düzenlenen "14. Melo Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi - Son Dakika

Artvin'de düzenlenen "14. Melo Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi

04.07.2021 21:17
Artvin'de düzenlenen

Artvin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından düzenlenen "14. Melo Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi.

Artvin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından düzenlenen "14. Melo Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi.

İl merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Sarıbudak (Melo) köyünde, Sarıbudak Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğince düzenlenen ve iki gün süren festivalin son gününde, 46 boğanın katılımıyla "büyük orta", "başaltı" ve "baş" ve kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi.

Güreşlerin en prestijli kategorisi olan baş kategorisinde Yılmaz Köse'ye ait "Paşa" isimli boğa şampiyon olurken, başaltı kategorisinde Tekin Özmen'e ait "Kahraman", büyük orta kategorisinde de Taner Çetintaş'a ait "Efsane" isimli boğa şampiyon oldu.

Toplamda 70 bin lira para ödülünün dağıtıldığı güreşlerde baş boğa kategorisinde birinci olan boğa sahibi 15 bin lira ile ödüllendirildi.

Güreşlerin tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren boğa sahiplerine kupa ve ödülleri verildi.

İki gün boyunca boğa güreşlerini sunan Şakir Kara, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır festivallerde boğa güreşleri sunuculuğu yaptığını söyledi.

Kara, 2020 ile 2021 yılının ilk yarısında Kovid-19 nedeniyle boğa güreşlerinin yapılamadığını ifade ederek, "Çok şükür normalleşme süreciyle yeniden boğalarımıza kavuştuk. Boğaları burada barıştırıyoruz sonra yaylalara gönderiyoruz. Biz boğaları seviyoruz, okşuyoruz. Onlara sevgimizi veriyoruz. Boğalarımızı bir evlat gibi özenle yetiştiriyoruz." dedi.

Boğa güreşlerinin bölgenin kadim geleneklerinden birisi olduğunu belirten Kara, bu festivallerle hem bu kültürün yaşatıldığını hem de Artvin'in tanıtımının yapıldığını kaydetti.

Başaltı kategorisinde şampiyon olan boğa sahibi Tekin Özmen de boğa güreşlerinin Artvinle özdeşlemiş bir kültür olduğunu söyledi.

Salgın sonrası boğa güreşleri festivallerinin yeniden başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirten Özmen, "İki gündür burada çok güzle bir etkinlik oldu. Boğacılık bizim genimizde var. Boğamı 10 günlük buzağıyken satın aldım. Ellerimle büyüttüm. Anası babası benim. İlk kez bir festivalde güreşlere katıldı. İlk arenasıydı. İlk arenasında da şampiyon oldu." diye konuştu.

Artvin'de düzenlenen 14. Melo Boğa Güreşleri Festivali sona erdi
Artvin'de düzenlenen 14. Melo Boğa Güreşleri Festivali sona erdi
Artvin'de düzenlenen 14. Melo Boğa Güreşleri Festivali sona erdi
Artvin'de düzenlenen 14. Melo Boğa Güreşleri Festivali sona erdi
Artvin'de düzenlenen 14. Melo Boğa Güreşleri Festivali sona erdi

Yılmaz Köse, Şampiyon, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de düzenlenen '14. Melo Boğa Güreşleri Festivali' sona erdi - Son Dakika


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