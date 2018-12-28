Son Dakika Haberleri: Artvin'de Elektrik Akımına Kapılan Teknisyen Öldü

Artvin'de Elektrik Akımına Kapılan Teknisyen Öldü

37 dakika önce

Artvin'in Murgul ilçesinde elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti.

Artvin'de Elektrik Akımına Kapılan Teknisyen Öldü, System.String[]
Artvin'in Murgul ilçesinde elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti.

İlçedeki bakır madeni ocağında çalışan elektrik teknisyeni Mehmet Kalyoncu (36), arızayı gidermek için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapıldı.

Durumu fark eden Kalyoncu'nun arkadaşları durumu jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerince direkten indirilen Kalyoncu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi Murgul Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kalyoncu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:20 Kaynak: AA

Mehmet Kalyoncu, Murgul, Artvin, Güncel
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