Son Dakika Haberleri: Artvin'de enerji nakil hattında iş kazası: 2 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Artvin'de enerji nakil hattında iş kazası: 2 ölü

41 dakika önce

Artvin'in Arhavi ilçesinde enerji nakil hattı çekerken kablo makarasının kopması sonucu uçuruma yuvarlanan iki işçi yaşamını yitirdi.

Artvin'de enerji nakil hattında iş kazası: 2 ölü, System.String[]

Artvin'in Arhavi ilçesinde enerji nakil hattı çekerken kablo makarasının kopması sonucu uçuruma yuvarlanan iki işçi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Arılı köyünde dün akşam saatlerinde hidroelektrik santrali enerji nakil hattı çekim işinde çalışan Recep Kılıç (39) ve Orhan İnal (40) kablo makarasının kopması sonucu yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.


Durumun ilçe jandarma komutanlığına bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve AKUT ekipleri sevk edildi.


Kılıç ve İnal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirendi. Cesetler AFAD ve AKUT ekiplerince uçurumdan çıkarılarak Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arhavi, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Kamu ve mahalli idarelerde yöneticilerin çakar lambalı araç kullanması yasaklandı
Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimle ilgili açıklama geldi 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 11:22:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'de enerji nakil hattında iş kazası: 2 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]