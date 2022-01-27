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Artvin'de engelli çocuklar "Engelleri Aşıyoruz, Gençlik Merkezine Taşıyoruz" projesiyle eğlendi - Son Dakika

Artvin'de engelli çocuklar "Engelleri Aşıyoruz, Gençlik Merkezine Taşıyoruz" projesiyle eğlendi

27.01.2022 17:21
Artvin'de engelli çocuklar "Engelleri Aşıyoruz, Gençlik Merkezine Taşıyoruz" projesiyle eğlendi

Artvin'de engelli çocuklar, "Engelleri Aşıyoruz, Gençlik Merkezine Taşıyoruz" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte dolayasıya eğlendi.

Artvin'de engelli çocuklar, "Engelleri Aşıyoruz, Gençlik Merkezine Taşıyoruz" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte dolayasıya eğlendi.

Proje kapsamında Artvin Gençlik Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gençlik merkezi fuaye alanında engelli çocuklar için, masa tenisi, okçuluk, havalı hokey gibi farklı sportif faaliyetler gerçekleştirildi.

Engelli çocuklar, eğitmenler eşliğinde yaptıkları sportif faaliyetlerin yanı sıra şarkılar söyleyerek müzik eşliğinde horon oynadı. Etkinliğe çocuklarıyla gelen aileler de kendilerine zaman ayırmanın tadını çıkardı.

Artvin Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insanların uzun süredir sosyal etkinliklerden uzak kaldığını belirterek, "Biz de 'Engelleri Aşıyoruz, Gençlik Merkezine Taşıyoruz' projesi kapsamında siz değerli velilerimizi ve özel çocuklarımızı Gençlik Merkezinde bir nebze olsun eğlendirebilmek, günü kaliteli geçirebilmek için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz projeyi hayata geçirdik." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da eğitimini sürdüren her öğrencinin gelişimi için çaba harcadıklarını söyledi.

Devletin imkanlarını çocukların gelişimi için en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içinde olduklarını ifade eden Acar, "Özel gereksinimli öğrencilerimizin, gençlerimizin bizim için yeri ayrı. Bunların yaşam becerilerini geliştirmek, onların yaşama tutunmasını kolaylaştırmak, ailelerinin yaşamını daha kolaylaştırmak ise en öncelikli hedeflerimizden birisi." diye konuştu.

Velilerden Gülhan Yılmaz, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Gerçekten çok iyi oldu. Kar yağışı nedeniyle çocuklarımız bir süredir evden dışarı çıkamıyordu. Çok sıkılmış, bunalmışlardı. Çok iyi oldu. dedi.

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milli eğitim bakanlığı, gençlik, Engelli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de engelli çocuklar 'Engelleri Aşıyoruz, Gençlik Merkezine Taşıyoruz' projesiyle eğlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de engelli çocuklar "Engelleri Aşıyoruz, Gençlik Merkezine Taşıyoruz" projesiyle eğlendi - Son Dakika
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