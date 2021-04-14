Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu - Son Dakika

Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

14.04.2021 11:09

Artvin'in Murgul ilçesinde yaşayan eski hükümlü Erdal Büyük, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı hibe desteğiyle besiciliğe başladı.

Artvin'in Murgul ilçesinde yaşayan eski hükümlü Erdal Büyük, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı hibe desteğiyle besiciliğe başladı.

İşlediği bir suç nedeniyle 7 yıl hüküm giyen Büyük, tahliye olduktan sonra ilçeye bağlı Akantaş köyündeki baba ocağına yerleşti.

Yaklaşık 8 yıldır eşi ve bir çocuğuyla birlikte yaşadığı köyünde geçimini çiftçilikle sağlayan Büyük, kendi işini kurmak için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR Genel Müdürlüğünün "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Artvin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkililerinin de desteğiyle başvurusu kabul edilen Büyük, İŞKUR'dan aldığı 43 bin 750 liralık hibe desteğiyle yaklaşık 3 hafta önce 22 koyun alarak besicilik yapmaya başladı.

Eşi Neslihan Büyük'ün hayvanların bakım ve sağımında yardımcı olduğu Büyük, hem süt satıp hem de zamanla sayısını artıracağı hayvanları satarak gelir elde etmeyi hedefliyor.

Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İŞKUR İl Müdürü Cevdet Ertürk ve Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz de devletin sağladığı destek sayesinde sürü sahibi olan Büyük'ü köyünde ziyaret etti.

"Bu işi büyütmek istiyorum"

50 yaşındaki Erdal Büyük, AA muhabirine, üniversite mezunu olduğunu ve cezaevine girmeden önce Bursa'da büyük firmalarda çalıştığını söyledi.

Cezaevinden çıktıktan sonra eski hükümlü olduğu için daimi bir iş bulamadığını belirten Büyük, "Köyde arazilerim müsaitti, ben de küçükbaş hayvancılık yapmak amacıyla başvuru yaptım. İŞKUR vasıtasıyla hibe onaylandı. Biz de koyunları alarak üretime başladık." dedi.

Devlet desteğiyle kendi işini kurma noktasında ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Büyük, "Bu işi büyütmek istiyorum. Hayvanlarımızı çoğaltmak istiyorum. Hükümlü kardeşlerimize benzer projeler yapmalarını tavsiye ediyorum. Devletimiz her türlü kolaylığı sağlıyor. Bu fırsatı değerlendirsinler." diye konuştu.

Büyük, bu projenin kedisine iş ve ekmek kapısı sağladığına işaret ederek, kimseye bağlı olmadan kendi işini yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Şimdiden bu koyunlardan 4 kuzu doğdu"

İŞKUR İl Müdürü Cevdet Ertürk ise kurum olarak engelli ve eski hükümlülere iş kurma noktasında desteklerinin devam ettiğini belirtti.

Engelli ve eski hükümlülerin dezavantajlı gruplar olduğunu ifade eden Ertürk, amaçlarının bu vatandaşları topluma kazandırmak, hayata yeniden başlamalarını sağlamak ve istihdama katmak olduğunu vurguladı.

Ertürk, Erdal Büyük'ün kuruma başvurduğu projenin katma değer ihtiva ettiğini kaydederek, "Projeye 22 koyunla başladık. Bunun çok daha fazla şekilde bize döneceğini gördük. Şimdiden bu koyunlardan 4 kuzu doğdu. Kısa sürede bu sayı çoğalacak. İnşallah bu işletme büyüyerek herkese güzel bir örnek teşkil edecek." diye konuştu.

Bu tarz projelerle tarım ve hayvancılığı da özendirdiklerine dikkati çeken Ertürk, "Dezavantajlı kardeşlerimizin de yeniden hayata tutunabileceğini, tekrardan bir hayata başlayabileceğini herkese göstermek amacıyla bu desteklerimiz bundan sonra da sürecek." ifadesini kullandı.

Ertürk, Artvin ve ilçelerinde şu anda "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında farklı sektörlerde 8 projenin hayata geçirildiğini belirterek, bu sayıyı daha da artırmanın gayreti içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Engelli, Murgul, Artvin, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu - Son Dakika


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