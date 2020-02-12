Artvin'de etkili olan kar yağışı trafiği felç etti - Son Dakika
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Artvin'de etkili olan kar yağışı trafiği felç etti

6 saat önce

Artvin'de bugün akşam saatlerinde ani bastıran kar yağışı kazalara neden oldu, yolda kalan araçları polis ekipleri iterek kurtardı.

Artvin'de etkili olan kar yağışı trafiği felç etti, System.String[]

Artvin'de bugün akşam saatlerinde ani bastıran kar yağışı kazalara neden oldu, yolda kalan araçları polis ekipleri iterek kurtardı.


Artvin'de etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. İş çıkışına denk gelen kar yağışı nedeniyle trafik aksadı. Hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, yardımına belediye ve polis ekipleri yetişti. Kar yağışı nedeniyle zincirsiz araç geçişlerine izin verilmezken, yolda kalan araçları polis ekipleri iterek kurtardı. Ufak tefek kazaların yaşandığı kentte, belediye ekipleri tuzlama çalışmasına yaptı. - ARTVİN

Artvin, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:37 Kaynak: İHA
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