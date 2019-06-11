Son Dakika Haberleri: Artvin'de ev yangını
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Artvin'de ev yangını

8 saat önce

Artvin Yusufeli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

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Artvin Yusufeli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Demirkent köyünde, Halis Keskin'e ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangının çevredeki evlere sıçraması önlendi.
Yusufeli Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.
Hasara neden olan yangında herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:47 Kaynak: AA
Keskin, Yusufeli, Artvin, Güncel
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