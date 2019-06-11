Artvin'de ev yangını
8 saat önce
Artvin Yusufeli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Artvin Yusufeli
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:47 Kaynak: AA
ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Demirkent
köyünde, Halis Keskin
'e ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangının çevredeki evlere sıçraması önlendi.
Yusufeli Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.
Hasara neden olan yangında herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı
Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Bunun adı basitliktir
Cani adam, tartışma yaşadığı ağabeyini başından vurarak öldürdü