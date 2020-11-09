Artvin'de ev yangınları - Son Dakika

Artvin merkez ve Yusufeli ilçesinde çıkan yangınlarda iki ev zarar gördü.
Merkeze bağlı Çayağzı Mahallesi'nde, Şahin Kemaloğlu'na ait 3 katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında evde hasar meydana geldi.
Öte yandan, Yusufeli ilçesine bağlı Bıçakçılar köyünde, Hüseyin Işıkçı'ya ait evde yangın çıktı.
Köylülerin müdahalesine rağmen yangın kısa sürede büyüyünce ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yusufeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.
- Kaynak: AA
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