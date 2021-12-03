Artvin'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Artvin'de evlere balkondan girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hopa ilçesi Ortahopa, Kuledibi ve Sundura mahallelerindeki bazı evlerden para ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Takip ve soruşturma neticesinde evlere balkonlardan girdiği tespit edilen T.T. kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Üzerinde 5 bin 500 dolar, 4 banka kartı, cep telefonu ve parmak izi bırakmamak için kullanılan tıbbi bant bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Trabzon ve Rize'de de 6 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.