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Artvin'de FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor

7 saat önce

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Artvin'de FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor, System.String[]

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.


Artvin merkezli 4 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin Artvin Çoruh Üniversitesi akademik yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Artvin ile Bursa, Trabzon ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı. - ARTVİN

Artvin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
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