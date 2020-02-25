Artvin'de freni patlayan araç kaza yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de freni patlayan araç kaza yaptı - Son Dakika

Artvin'de freni patlayan araç kaza yaptı

6 saat önce

Artvin'de seyir halindeki otomobilin freni patlaması üzerine demir bariyerleri kırarak yaklaşık 1 metrelik yükseklikten alt yola düşerek durabildi.

Artvin'de freni patlayan araç kaza yaptı, System.String[]

Artvin'de seyir halindeki otomobilin freni patlaması üzerine demir bariyerleri kırarak yaklaşık 1 metrelik yükseklikten alt yola düşerek durabildi.


Artvin'de aracıyla işe gitmek isteyen M.B, İsmet Acar Bulvarından, Dr. Kadir Topbaş Bulvarına inerken aracının freni patlaması üzerine direksiyonu Türk Ocağı Sokağı yönüne kırarak aracı durdurmaya çalıştı. Freni patlayan araç Türk Ocak'ı Sokak yönüne dönmeyince demir bariyeri kırarak yaklaşık 1 metrelik yükseklikten alt yola düştü. Ölen ya da yaralanmanın olmadığı kazada otomobil çekici ile kaldırıldı.


Çarpma sesi üzerine pencerelere çıkan mahalle sakinleri ve olay yerine gelen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. - ARTVİN

Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türk-İş, Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Almanya'da Türk spor kulübüne çirkin saldırı Almanya'da Türk spor kulübüne çirkin saldırı Koronavirüs sonrası ünlü markaların tasarım talepleri Türkiye'ye döndü

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 19:21:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin'de freni patlayan araç kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]