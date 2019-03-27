Artvin'de Fuhuş Operasyonu

Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 20 kadın gözaltına alındı.

Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 20 kadın gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuş yapıldığı tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda yabancı uyruklu 20 kadın, fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.



Kadınlardan 17'si yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, 3'ü adliyeye sevk edildi.



Kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Öte yandan, evlere yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dilendikleri Parayı Ekmek Arasına Saklayan Dilenciler Pes Dedirtti

PKK Elebaşlarından Rıza Altun Nokta Atışıyla Vuruldu! İşte Operasyon Anının Görüntüleri

İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi

MİT Buldu TSK Vurdu