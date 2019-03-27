Son Dakika Haberleri: Artvin'de Fuhuş Operasyonu

Artvin'de Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 20 kadın gözaltına alındı.

Artvin'de Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 20 kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuş yapıldığı tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yabancı uyruklu 20 kadın, fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kadınlardan 17'si yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, 3'ü adliyeye sevk edildi.

Kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, evlere yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:31 Kaynak: AA

Hopa, Artvin, Güncel
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