Son Dakika Haberleri: Artvin'de Fuhuş Operasyonu

Artvin'de Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Artvin'in Hopa ilçesinde, fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 70 kadın sınır dışı edildi.

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Artvin'in Hopa ilçesinde, fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 70 kadın sınır dışı edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceden tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yabancı uyruklu 70 kadın, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:31 Kaynak: AA

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