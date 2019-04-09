Artvin'de Fuhuş Operasyonu
1 saat önce
Artvin'in Hopa ilçesinde, fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 70 kadın sınır dışı edildi.
Artvin
'in Hopa
ilçesinde, fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 70 kadın sınır dışı edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince önceden tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, yabancı uyruklu 70 kadın, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:46 Kaynak: AA
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