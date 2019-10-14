Son Dakika Haberleri: Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 33 kadın sınır dışı edildi
Son Dakika Güncel Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 33 kadın sınır dışı edildi

Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 33 kadın sınır dışı edildi

1 saat önce

Artvin'in Hopa ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonlarında yakalanan 33 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 33 kadın sınır dışı edildi, System.String[]

Artvin'in Hopa ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonlarında yakalanan 33 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından ilçede fuhuş yaptıkları tespit edilen 10 Özbekistan, 8 Gürcistan, 7 Kırgızistan, 7 Rusya ve 1 Kazakistan uyruklu olmak üzere toplam 33 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Emniyete götürülen kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

(İHA)

Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı
- Mümbiç sınırında TSK ve MSO operasyon için hazır bekliyor NATO'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye'nin gerginliği artırma riski var Münbiç için operasyon başladı: Yoğun çatışmalar yaşanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:30:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 33 kadın sınır dışı edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]