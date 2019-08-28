Son Dakika Haberleri: Artvin'de futbol antrenörleri belgelerini aldı
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Artvin'de futbol antrenörleri belgelerini aldı

26 dakika önce

Artvin ASKF ve Rize TÜFAD işbirliğinde, 15-25 Nisan'da düzenlenen TFF Grassroots C antrenör kursunda başarılı olan antrenörlere düzenlenen törenle belgeleri verildi.

Artvin'de futbol antrenörleri belgelerini aldı, System.String[]

Artvin ASKF ve Rize TÜFAD işbirliğinde, 15-25 Nisan'da düzenlenen TFF Grassroots C antrenör kursunda başarılı olan antrenörlere düzenlenen törenle belgeleri verildi.

Artvin Valiliğindeki törene, Vali Yılmaz Doruk, Artvin Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Sadettin Dağ, TFF Artvin İl Temsilcisi Berkan Keskin ve belge almaya hak kazanan futbol antrenörleri katıldı.

Vali Doruk, antrenörlük kursuna katılan ve başarılı olan antrenörleri tebrik etti.

Sadettin Dağ ise antrenörlük kursunun açılmasında verdiği katkılarından dolayı Vali Doruk'a teşekkür etti.


Vali Doruk, antrenörlük lisans belgesini takdim ettiği Emin Mert, Remzi Altuntaş, Mert Başköylü, Yusuf İnce, Kurtuluş Acar, Şehzade Taşçı, Mehmet Özaydın, Cengiz Topal ve Murat Ülker'e spor yaşantılarında başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Artvin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:04 Kaynak: AA
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