Artvin'de etkili olan sağanak yağış köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Artvin'de etkili olan sağanak yağış köy yolunu ulaşıma kapattı

12.08.2022 11:41
Artvin'de etkili olan sağanak yağış köy yolunu ulaşıma kapattı

Artvin'de gece etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Artvin'de gece etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Yağmur sonrası merkeze bağlı Maden köyü yolunda heyelan meydana geldi.

Artvin'de gece aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası merkeze Bağlı Maden köyünde heyelan meydana geldi. Maden köyü yolu girişinde meydana gelen heyelanda köyü ulaşıma kapattı. Düğün için köye gelen misafirler köyün heyelan nedeniyle kapalı olmasını nedeniyle mahsur kaldı. Geceyi köyde geçiren vatandaşlar sabahın erken saatlerin ekipler tarafından yolun trafiğe açılmasıyla köyle ulaşım yeniden sağlandı. Sağanak yağış sonrası merkez merkezde bazı cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Ekipler müdahalesiyle su baskınları giderildi. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

Artvin, Maden, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de etkili olan sağanak yağış köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de etkili olan sağanak yağış köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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