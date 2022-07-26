Artvin'de geri manevra yapan kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Artvin'de geri manevra yapan kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti

26.07.2022 17:49
Artvin'de geri manevra yapan kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti

Artvin'in Şavşat ilçesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan 78 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Artvin'in Şavşat ilçesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan 78 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçe merkezine bağlı Yeniköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Selehattin Durmuş (78) isimli vatandaş yoldan karşıya geçtiği sırada geri geri manevra yapan Y.D. kontrolündeki 53 Al 426 plakalı ticari kamyonun altında kaldı. Kazada ağır yaralanan Durmuş, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durmuş burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı çevrede bulunan işletmelerin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Yeniköy, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de geri manevra yapan kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de geri manevra yapan kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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