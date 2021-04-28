Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram - Son Dakika

Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram

28.04.2021 09:41

Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram Artvin'de Halk Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan iftar yemekleri ihtiyaçlı ailelerin evlerine tek tek dağıtılıyor Artvin'de Halk Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan iftar yemekleri ihtiyaçlı ailelerin evlerine tek tek dağıtılıyor.

Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram

Artvin'de Halk Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan iftar yemekleri ihtiyaçlı ailelerin evlerine tek tek dağıtılıyor

ARTVİN - Artvin'de Halk Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan iftar yemekleri ihtiyaçlı ailelerin evlerine tek tek dağıtılıyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından önemli bir proje hayata geçirildi. Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaçlı aileler için hazırlanan iftarlık yemekler, kapı kapı dolaşılarak dağıtılıyor. Halk Eğitim Müdürü Turgay Özder, sosyal yardımlaşmadan aldığı ihtiyaçlı ailelerin iletişim bilgileriyle, Ramazan ayı ve pandemi dolayısıyla maddi durumu zayıf olan ailelere tek tek ulaştı.

Borçka Halk Eğitim Merkezi'nde görevli bir çok el sanatları ve aşçılık kursu usta öğreticiler tarafından hazırlanan yemekler, kapı kapı dolaşılarak evlere tek tek dağıtılıyor. Günde 60 eve iftar yemeği bıraktıklarını dile getiren aşçı İlmihan Şahın, "Bir eve gittiğimizde, bir çocuk, en son dolma yemeğini 3 yıl önce yemiştim sözleri bizi çok etkilemişti. Bu sözler bizim gönüllüğümüzü daha çok artırdı. Yaptığımız yemeklerin ilk biz tadıyoruz ve daha sonra kaplara doldurup ulaştırıyoruz" ifadesini kullandı.

Gönüllü aşçı Fatma Korkmaz ise "Birlik ve beraberliğin oldukça önemli olduğunu bu günlerde, Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz. Yetim ailelere hem erzak hem de yemek. Özellikle iftar yemeklerini götürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Halk Eğitim İlçe Müdür Yardımcısı Sevim Kurtuluş da "İlçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı her eve, hayırsever insanlarımızın katkıları ile sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere her gün düzenli olarak 60 kişilik sıcak yemek veriliyor. Her öğün için üç çeşit olarak hazırlanan sıcak yemekler iftar öncesi ulaştırıyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

İkramları kabul eden ihtiyaç sahibi aileler, "Biz herkesten razıyız Allah da onlardan razı olsun. Devletimiz ve hayırseverlerimiz var olsun. Pandemi süreci, insanları birbirinden uzaklaştırmada sıcak ikramlar gönülleri birleştiriyor" ifadelerini kullandılar.

Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram
Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram
Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram
Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram

Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, Pandemi, Artvin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram - Son Dakika


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