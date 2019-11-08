Son Dakika Haberleri: Artvin'de gümrük kaçağı elektronik sigara filtresi ele geçirildi
Son Dakika Güncel Artvin'de gümrük kaçağı elektronik sigara filtresi ele geçirildi

Artvin'de gümrük kaçağı elektronik sigara filtresi ele geçirildi

7 saat önce

Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 22 bin 80 paket elektronik sigara filtresine el konuldu.

Artvin'de gümrük kaçağı elektronik sigara filtresi ele geçirildi, System.String[]

Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 22 bin 80 paket elektronik sigara filtresine el konuldu.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen İ.Y'nin kullandığı tırda arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan 22 bin 80 paket elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

Sürücü İ.Y'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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