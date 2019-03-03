Son Dakika Haberleri: Artvin'de Gümrük Kaçağı Sigara ve İçki Ele Geçirildi

Artvin'de Gümrük Kaçağı Sigara ve İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

Artvin'de gümrük kaçağı 397 paket sigara ile 15 şişe içki ele geçirildi.

Artvin'de Gümrük Kaçağı Sigara ve İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Artvin'de gümrük kaçağı 397 paket sigara ile 15 şişe içki ele geçirildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarp Sınır Kapısı bölgesinde durdurulan bir otomobilde arama gerçekleştirildi.

Aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 397 paket sigara ile 15 şişe içki ele geçirildi.

Ele geçirilen sigara ve içkilere el konulurken, otomobil sürücüsü E.İ (64), ile otomobilde bulunan E.Ş. (48) ve M.Y. (40) gözaltına alındı.


Haklarında soruşturma başlatılan şahıslara toplam 7 bin lira idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:31 Kaynak: AA

Sarp Sınır Kapısı, Artvin, Güncel
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