Son Dakika Haberleri: Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi - Son Dakika

Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

6 saat önce

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, gümrük kaçağı 420 paket sigara, 120 paket tütün ile 12 litre içki ele geçirildi.

Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi, System.String[]

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, gümrük kaçağı 420 paket sigara, 120 paket tütün ile 12 litre içki ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Üçkardeşler köyü yol ayrımında bir otomobilde yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 420 paket sigara, 120 paket tütün ile 12 litre içki ele geçirdi.


Ele geçirilen kaçak malzemelere 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konuldu.

Araçtaki şahıslara idari para cezası uygulanırken otomobil 15 gün trafikten men edildi.

Kemalpaşa, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakistan, Keşmir anlaşmazlığı için Türkiye'yi arabuluculuk yapmaya davet etti
MSB: 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad'a doğru yola çıktı Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:15:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]