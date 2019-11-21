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Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
6 saat önce
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, gümrük kaçağı 420 paket sigara, 120 paket tütün ile 12 litre içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, gümrük kaçağı 420 paket sigara, 120 paket tütün ile 12 litre içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Üçkardeşler köyü yol ayrımında bir otomobilde yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 420 paket sigara, 120 paket tütün ile 12 litre içki ele geçirdi.
Ele geçirilen kaçak malzemelere 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konuldu.
Araçtaki şahıslara idari para cezası uygulanırken otomobil 15 gün trafikten men edildi.
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