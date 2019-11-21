Son Dakika Haberleri: Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi - Son Dakika

Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

6 saat önce

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde gümrük kaçağı 420 paket sigara, 120 paket tütün ile 12 litre içki ele geçirildi.

Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi, System.String[]

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde gümrük kaçağı 420 paket sigara, 120 paket tütün ile 12 litre içki ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üçkardeşler köyü yol ayrımında bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 420 paket sigara, 120 paket tütün ile 12 litre içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelere 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konuldu. Şahıslar ve araca toplam 11 bin 322 TL idari para cezası uygulanırken, araç 15 gün trafikten men edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ARTVİN

Kemalpaşa, Artvin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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